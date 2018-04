Inter oferece a Adriano tratamento em clínica de recuperação

Massimo Moratti, presidente da Inter de Milão, reconheceu que, na tentativa de trazer de volta o bom futebol do atacante Adriano, o clube lhe ofereceu inclusive a possibilidade de passar uma temporada em um centro de recuperação. "Oferecemos [a Adriano] múltiplas soluções, deixando a seu dispor a escolha final. Há inclusive a opção de ir a um centro de recuperação específico", declarou Moratti ao diário esportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Adriano entrou em crise após a morte de seu pai, em 2004, que o afundou em um estado de depressão, que o levou a cair na noite e na bebida, segundo ele mesmo reconheceu. O jogador passou a ser mais visto em festas noturnas do que em campo, o que lhe afastou da equipe titular da Inter e da seleção brasileira. Diante da falta de oportunidades na equipe italiana, Adriano já começa a pensar em mudar de ares em janeiro, quando se abre uma nova janela de transferências no mercado europeu. "Cabe a ele decidir [o que fazer para se recuperar], pois no final o que conta é seu desejo de reagir. Devemos partir do conceito de que Adriano é um jovem sensível e, portanto, às vezes pode ser afetado pelas decisões do técnico", disse Moratti. Para o presidente da Inter de Milão, um "programa de recuperação eficaz passa inevitavelmente pela vontade do jogador, e de suas reações perante o que aconteça". Para Moratti, "Adriano não está no melhor de suas condições, enquanto os outros atacantes da Inter o estão". "Adriano sabe que continuamos acreditando nele e que, por isso, continuaremos a esperar por sua recuperação. Todos no clube estão com ele nesta fase de recuperação, e por isso ele pode enfrentá-la com serenidade e motivação", disse. Segundo o jornal italiano, Adriano poderia viajar já no próximo sábado ao Brasil para ir a uma clínica de recuperação em São Paulo, onde permaneceria até meados de janeiro, quando poderia ser emprestado a um clube inglês para jogar os últimos meses da atual temporada.