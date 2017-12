?Inter oferece Ronaldo a todo mundo? O presidente do Valencia (ESP), Roberto Cortes, revelou hoje a uma emissora de rádio espanhola, que a Inter de Milão está tentando de todas as maneiras se desfazer do atacante Ronaldinho. ?A Inter está oferecendo o jogador para todo mundo, inclusive a preços baixos, como foi no nosso caso, mas quem quer comprá-lo, já que ele pode voltar a se machucar seriamente outra vez? ?, disse o dirigente. Cortes revelou na entrevista a rádio que representantes do clube italiano o procuraram tentando repassar o passe de Ronaldo, mas a posição do Valencia foi firme, segundo ele. ?Não aceitamos, porque seria um negócio de grande risco. Ele sofreu duas contusões gravíssimas na carreira que o obrigaram a fazer duas operações?, justificou. Para o presidente do Valencia, ?Ronaldo foi um grande jogador no passado, porém, hoje não se sabe quais são suas condições e muito menos como serão no futuro?, concluiu o dirigente.