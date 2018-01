Inter oficializa contratação dos volantes Fabinho, do Figueirense, e Fernando Bob

O acerto com os dois jogadores vinha sendo dado como certo nos últimos dias. E ambos já serão apresentados nesta terça-feira, às 17 horas, na Sala de Conferências do Beira-Rio.

Fernando Bob, de 27 anos, foi considerado um dos destaques do Inter no último Campeonato Brasileiro. O volante assinou um contrato de empréstimo por seis meses com o clube gaúcho, que pode ser prorrogado por dois anos e meio.

O jogador iniciou a sua carreira no Fluminense e depois teve passagens por Boavista-RJ, Avaí, Atlético Goianiense e Vitória, antes de ser contratado pela Ponte Preta em 2013.

Já Fabinho assinou contrato com o Inter até o fim de 2016. Ele defendeu o paraibano Campinense antes de passar por Baraúnas, Alecrim e América, todos do Rio Grande do Norte. Em 2015, defendeu o Figueirense. Com a sua contratação pelo Inter, Fabinho voltará a trabalhar com o técnico Argel Fucks, que o dirigiu no clube catarinense e também no América-RN.

As chegadas de Fernando Bob e Fabinho devem ajudar o Inter a compensar recentes perdas no meio-de-campo. O clube gaúcho teve dois volantes - Nilton e Wellington - suspensos até abril por doping. Wellington, porém, não permanecerá no clube em 2016, pois o seu contrato de empréstimo se encerra no fim deste ano.