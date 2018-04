Inter: ordem é não menosprezar Grêmio Favorito no confronto desta quarta-feira, contra o Grêmio, o Internacional tem uma preocupação rara na história do clássico gaúcho, a de evitar que seus jogadores menosprezem o rival e considerem a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana ganha antes do final da partida. O técnico Muricy Ramalho passou a semana advertindo que a diferença de dois gols, estabelecida no jogo de ida, não é definitiva e pedindo que os jogadores não entrem do clima de "já ganhou" que se estabeleceu entre os torcedores. A preocupação de Muricy é justificável para quem administra uma situação amplamente vantajosa. Ele não tem problemas para montar o time e já anunciou a escalação com o que tem de melhor no momento. Também conta com o alto astral da equipe, que vinha de uma série de derrotas e sob seu comando voltou a vencer. Além disso, pode perder por um gol de diferença que estará classificado. Se perder por dois gols de diferença, ainda assim terá a chance de conquistar a vaga nos pênaltis. O Grêmio, ao contrário, vive uma das maiores crises de sua história. O time não vence há 11 jogos, afundou para a zona de rebaixamento do campeonato brasileiro e precisa ganhar por três gols de diferença para seguir na competição continental. Para piorar a situação, o técnico Cuca só poderá definir o time pouco antes do início do jogo. Ele vai esperar pela revisão médica para saber se Baloy, com um corte no joelho, e Cocito, com dores musculares, podem jogar. O centroavante Christian faria uma artroscopia na noite desta terça-feira e está fora. Os dois técnicos prometem marcações individuais sobre os jogadores mais perigosos do adversário. Um volante do Grêmio, possivelmente Cocito, vai grudar em Fernandão. E Álvaro, do Inter, vai acompanhar Cláudio Pitbull em todas as partes do campo.