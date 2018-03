Inter passa à final da Copa da Itália A Inter de Milão derrotou nesta quarta-feira o Cagliari por 3 a 1, no estádio San Siro, em Milão, e se classificou à final da Copa da Itália. Na partida de ida, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O centroavante Cristian Vieri foi o destaque do jogo com dois gols marcados. Martins fez o terceiro da Inter e López marcou para o Cagliari. O adversário do time de Milão sairá do confronto entre Roma e Udinese, que se enfrentam nesta quinta-feira, em Údine. A primeira partida, no estádio Olímpico de Roma, terminou em empate por 1 a 1. Os jogos das finais acontecerão nos dias 12 e 15 de junho.