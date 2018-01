Inter pega renovado Goiás no Beira-Rio O Internacional quer festejar a conquista da liderança no Campeonato Brasileiro ao final de seu jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, em Porto Alegre. O time gaúcho tem 25 pontos e, para chegar ao topo da tabela, depende de uma vitória no Beira-Rio e de um tropeço da Ponte Preta, que tem 26 pontos e enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. O único desfalque do Internacional é o zagueiro Wilson. Suspenso, ele deixa seu lugar para Edinho. O meia-armador Tinga volta ao time depois de cumprir suspensão e faz com que Rafael Sobis, um dos melhores da vitória contra o Juventude, volte à reserva. O Goiás terá a estréia de Geninho no comando técnico do time e espera conseguir a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O time goiano perdeu as duas últimas partidas, ambas em casa (Santos e Brasiliense). O novo treinador assumiu na última segunda no lugar de Édson Gaúcho. Embarcou para Porto Alegre nesta terça com o compromisso de colocar em campo um time competitivo. "Tenho história e compromisso com os resultados", diz Geninho, que já impôs mudanças na equipe. Ele trocou o 3-5-2 de seu antecessor pelo 3-4-1-2 para encarar o que ele considera um jogo difícil no Sul.