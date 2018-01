Inter pega Roma com chances de ser campeã italiana A Inter de Milão, pode, nesta quarta-feira, caso vença a Roma em seu estádio, o Giuseppi Meazza, se tornar o clube italiano com mais rodadas de vantagem a levantar um scudetto, seis antes da última. Mas o discurso no time milanês é de cautela. "Já houve vários casos no futebol em que uma equipe está com a taça nas mãos e no final acaba deixando-a escapar", avisou o volante argentino Esteban Cambiasso. "A champanhe já está na geladeira, mas só sai de lá quando ganharmos o campeonato, não antes disso. O momento para festejar ainda não chegou", acrescentou. As palavras cuidadosamente ensaiadas por todos na Inter têm fundamento. Em 2002, o clube chegou à última partida da temporada com um ponto a mais que a Juventus e dois a frente da Roma, e ao perder para a Lazio, terminou a competição em terceiro. Mas mesmo com exemplos de desastres como este, só uma catástrofe de proporções bíblicas poderiam tirar o scudetto das mãos da Inter. O time de Milão tem uma vantagem de 16 pontos para a Roma, com sete rodadas para o final, ou seja, para que escape o título, os milaneses precisam perder todos os jogos restantes, e os romanos vencerem, além da partida desta quarta, todos os outros cinco que restam. Além disso, o caminho da Inter é mais tranqüilo. Siena (15.º), fora de casa; Empoli (6.º), em casa; Messina (19.º), fora; Lazio (3.º), em casa; Atalanta (10.º), fora; e Torino (14.º) em casa. Já a Roma enfrenta: Atalanta, fora; Lazio, em casa; Palermo (5.º), fora; Torino, em casa, Cagliari (11.º), fora; e Messina em casa. Entre as equipes que enfrentam, o clube milanês tem apenas dois jogos que pode ser considerados difíceis, contra a Lazio e Empoli, ambos brigam por vaga para a Liga dos Campeões e os romanos vêm fazendo um campeonato surpreendente para um time que passa por graves dificuldades financeiras. Porém, as duas partidas serão no Giuseppi Meazza. A Roma, além do clássico contra a Lazio - somente com mando de campo da equipe dos brasileiros Doni, Mancini e Taddei, pois ambas jogam no Estádio Olímpico -, ainda pega o Palermo na Sicília. O time de Fábio Simplício e Amauri brigam também por uma inédita vaga na principal competição de clubes européias e jogam em casa, com o apoio de sua fanática torcida. Mesmo assim, Francesco Totti, capitão da Roma, está decidido a estragar a festa da Inter: "Vamos a Milão para ganhar, não para ver a festa do adversário", enfatizou o meia, que como todos os seus companheiros, está com o orgulho ferido após a humilhante e histórica goleada sofrida para o Manchester United nas quartas-de-final da Liga dos Campeões: 7 a 1 para os ingleses. De todo modo, a Inter não receberá o troféu de campeão italiano nesta quarta, o ritual de levantar a taça só poderá ser feito no dias 27 de maio, data da última rodada do cálcio. Para o técnico, Roberto Mancini, conquistar o scudetto em cima da Roma poderia fechar com chave de ouro uma temporada espetacular como esta. "Eles vêm sendo nossos principais adversários", explicou não deixando de dar uma esnobada no maior rival do clube, o Milan, que nesta temporada está na 4.ª colocação. Nesta temporada, a Inter estabeleceu um recorde de 17 vitórias seguidas e pode alcançar outro, caso vença a Roma nesta quarta, o de clube que conquistou um título com mais rodadas faltando para o final do torneio. Torino (em 1948) e Fiorentina (1956) detém a atual marca, já que ganharam seus scudettos com cinco rodadas para o encerramento da temporada. No ano passado, os milaneses conseguiram um título no tapetão, logo após o escândalo de resultados arranjados que tirou o scudetto da Juventus e relegando-a à segunda divisão. Outros clubes envolvidos foram punidos com perda de pontos nesta temporada: Milan, Lazio, Fiorentina e Reggina. Portanto, no campo, a Inter não é campeã desde o título conquistado em 1989, quando o time contava com as estrelas européias como: Walter Zenga, Franco Baresi, Andreas Brehme e Lothar Matthaeus. Mas nesta temporada a base é sul-americana: os brasileiros Julio César, Maicon e Adriano; o colombiano Iván Ramiro; o uruguaio Recoba; e os argentinos Zanetti, Cambiasso, Crespo e Julio Cruz. A 22.ª rodada (e não a 33.ª, que acontece no domingo) se completa com o jogo Ascoli x Milan. Empoli x Atalanta, Lazio x Chievo, Livorno x Cagliari, Reggina x Messina, Udinese x Sampdoria, Parma x Fiorentina e Siena x Torino. A partida entre Inter e Roma tem transmissão ao vivo às 12h20 pelo canal Esporte Interativo. Esta rodada está sendo realizada neste meio de semana por ter sido adiada devido a morte de um policial em uma briga com torcedores em Catania, na Sicília, no dia 2 de fevereiro.