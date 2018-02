Inter pega S. Caetano sem 5 titulares Mesmo sem cinco titulares, o Internacional vai tentar atacar o São Caetano nesta terça-feira, no Anacleto Campanela, pelo campeonato brasileiro. O time gaúcho quer voltar a disputar a liderança da competição e entende que um empate, mesmo fora de casa, é mau resultado para suas pretensões. O colorado é terceiro colocado na classificação, com 52 pontos, sete a menos que o líder Corinthians. O maior problema do técnico Muricy Ramalho foi montar a defesa no mesmo esquema 4-4-2 que deu certo na goleada, por 3 a 0, contra o São Paulo. O lateral-direito Ceará entra no lugar do suspenso Élder Granja. A dupla Vinícius e Ediglê segue na zaga enquanto Índio e Wilson não estiverem recuperados das contusões que sofreram há duas semanas. O polivalente Edinho volta ao meio-campo como volante, no lugar de Gavilán, cedido à seleção paraguaia. E Márcio Mossoró ocupará a posição do colombiano Renteria, também servindo à seleção de seu país. Ele será um meia adiantado, jogando próximo aos atacantes Fernandão e Rafael Sobis.