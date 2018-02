Inter perde Adriano, mas ganha partida A Inter de Milão conseguiu neste domingo ganhar da Fiorentina (31 pontos) por 3 a 2 em casa, manter sua boa posição na classificação do Campeonato Italiano (chega aos 50 pontos, continuando na terceira colocação), mas perdeu o atacante Adriano, que saiu de campo machucado aos 43 minutos de jogo com uma lesão no joelho, após um choque com o volante Enzo Maresca, da Fiorentina. O clube de Milão ainda não divulgou detalhes da contusão do brasileiro. Além desse jogo, a rodada deste domingo já outros jogos (entre parênteses a pontuação): Chievo (31) 3 x 1 Brescia (26); Livorno (36) 3 x 3 Cagliari (38); Messina (36) 0 x 0 Bologna (38); Parma (30) 3 x 3 Palermo (44); Sampdoria (47) 1 x 2 Atalanta (24); e Udinese (48) 2 x 1 Lecce (36). Roma x Milan se enfrentam mais tarde, encerrando a rodada.