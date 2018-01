Inter perde do Veranópolis e é eliminado do Gauchão O Internacional perdeu para o Veranópolis por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, fora de casa, e está fora do Campeonato Gaúcho. A derrota, no dia em que o campeão mundial completava 98 anos, deixou o time de Abel Braga com 25 pontos ganhos no Grupo 1, junto com o próprio Veranópolis, que passou às quartas-de-final pelo saldo de gols (8 contra um negativo). As outras vagas são do Juventude (com 32 pontos) e Ulbra (31). Glória, com dez, e Gaúcho, com sete pontos, foram rebaixados. Logo após o jogo, o técnico Abel Braga assumiu a culpa pela eliminação do campeão mundial. "A responsabilidade é minha, não tenham dúvida disso. Eu é que dirijo aqui. Os jogadores não são culpados. A diretoria também não tem culpa alguma", disse, em coletiva, reforçando que não pedirá demissão. "Agora não temos mais tempo, vamos direto para outra decisão. Precisamos vencer duas partidas para garantir vaga na Libertadores." O técnico se refere aos jogos contra o Emelec, no dia 10 (fora), e contra o Nacional, do Uruguai, no dia 19 (em casa). O time colorado precisa de duas vitórias para garantir a classificação no Grupo 4 da Copa Libertadores. Vitória merecida O Veranópolis foi melhor e mereceu vencer. Dinei fez 1 a 0 aos 24 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Christian, aos 17, aproveitou o rebote de um pênalti mal cobrado por ele mesmo e empatou em 1 a 1. A vitória veio aos 49, com o zagueiro Adams, de cabeça, após cobrança de falta. Pelo Grupo 2, o Grêmio bateu por 3 a 1 o São José de Cachoeira do Sul, de virada, em Porto Alegre, e confirmou a melhor campanha da competição com 40 pontos. Gillian fez 1 a 0 aos 28 minutos do primeiro tempo para o São José. O Grêmio virou na segunda etapa com Carlos Eduardo aos sete Lucas aos 12, Tuta, de pênalti, aos 39 e William Magrão aos 45 minutos. Com o resultado, o Grêmio foi o campeão da primeira fase com 40 pontos; seguido de Esportivo com 25 e Caxias com 24, que passam às quartas-de-final. Brasil (21), 15 de Novembro (20) e São Luiz (17), permanecem na Série A. Guarani de Venâncio Aires com 17 e o São José-CS com 15, foram rebaixados à Série B. Novos confrontos Os cruzamentos das quartas-de-final serão: Ulbra x Caxias, sábado, em Canoas e Esportivo x Veranópolis, domingo, em Bento Gonçalves. Juventude e Grêmio, por serem os campeões de seus grupos passam direto às semifinais. Outros jogos do Gaúcho nesta quarta-feira: Juventude 1 x 1 Gaúcho, Novo Hamburgo 2 x 3 Glória, Santa Cruz 0 x 1 Ulbra, Caxias 2 x 3 Brasil, 15 de Novembro 2 x 0 São Luiz, Esportivo 3 x 1 São José-PA. Atualizado à 1h14, para acréscimo de informações