Inter perde e desperdiça chance A Inter continua a sofrer com a instabilidade nos momentos decisivos. A equipe de Milão foi a Údine, neste domingo, com a possibilidade de alcançar a Juventus na liderança do Campeonato Italiano. Para tanto, precisava bater a Udinese, no encerramento da 26ª rodada. Mas ficou apenas na tentativa. No fim, o ex-time de Ronaldo saiu de campo derrotado por 2 a 1 e se manteve em segundo lugar, com 54 pontos, três a menos do que a Juve.