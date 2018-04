Inter perde e fica mais longe da Copa dos Campeões

A Internazionale voltou a decepcionar no Campeonato Italiano neste domingo. Ao ser derrotada pelo Cagliari, por 2 a 0, fora de casa, a equipe de Milão ficou mais distante da vaga na próxima edição da Copa dos Campeões.

Mauricio Pinilla foi o algoz da Inter ao marcar os gols da partida, aos 17, de pênalti, e aos 31 minutos do segundo tempo. Com a 12ª derrota, o time estacionou nos 50 pontos e caiu para o sétimo lugar, diante dos 58 pontos do Milan, terceiro colocado. No Italiano, somente os três primeiros entram na Copa dos Campeões.

A Inter caiu uma posição por causa da vitória da Roma sobre o Torino por 2 a 1, fora de casa. Osvaldo e Lamela marcaram os gols do time da capital. Bianchi descontou para os anfitriões. A Roma chegou aos 51 pontos e subiu para o sexto lugar.

Ainda neste domingo, o clássico de Gênova contou com gols brasileiros no empate por 1 a 1 entre Genoa e Sampdoria. Éder, para a Sampdoria, e Matuzalém, marcaram os gols do duelo local. O resultado manteve a Genoa na penúltima colocação, ameaçada de rebaixamento.

Pela mesma rodada, a Udinese bateu o Parma por 3 a 0, fora de casa, enquanto Palermo e Bologna empataram por 1 a 1. Chievo e Catania ficaram no 0 a 0. Milan e Napoli ainda vão fechar o dia, nesta tarde.