Inter perde e Grêmio empata no Gaúcho O Inter não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu para o Glória por 3 a 1, de virada, neste sábado, em Porto Alegre. Já o Grêmio, pelo grupo 4 do Campeonato Gaúcho, empatou por 1 a 1 com o Brasil, em Pelotas. Com a vitória neste sábado, o Glória assumiu a liderança do grupo 5, com 7 pontos, seguido do próprio Inter, que tem 6. Em terceiro lugar está o Veranópolis, que derrotou o Juventude por 1 a 0 e somou os primeiros pontos - o time de Caxias do Sul é o lanterna, com apenas um ponto ganho. Jogando no Beira-Rio, o Inter abriu o placar numa cobrança de falta despretensiosa de Jorge Wagner, aproveitando falha do goleiro Marcão. O Glória empatou com Júnior Negrão, no contra-ataque, e fez 2 a 1 com Gustavo, de cabeça, após cobrança de escanteio feita por Adaílton. No segundo tempo, o mesmo Adaílton ampliou. Já o Grêmio, no grupo 4, manteve a liderança após o empate com o Brasil - tem os mesmos 5 pontos do 15 de Novembro, que também ficou no empate com o Caxias, por 1 a 1. Brasil e Grêmio fizeram um jogo fraco tecnicamente. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Thiago Prado abriu o placar para os visitantes, após cobrança de escanteio. E Tiago Rodrigues deixou tudo igual para o time de Pelotas.