Inter perde e scudetto é da Juventus Ronaldo voltou a chorar neste domingo, no mesmo estádio em que passou por uma das maiores decepções da carreira. Desta vez, a dor não foi por causa uma contusão grave, como a que sofreu no joelho num jogo da Inter contra a Lazio pela Copa da Itália, em abril de 2000. Sua tristeza neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, foi pela derrota por 4 a 2 para a mesma Lazio, que custou à Inter a perda do título italiano de 2001/2002. O time chegou à última rodada líder do campeonato, mas tropeçou e viu o ?scudetto? parar nas mãos da Juventus, que fez 2 a 0 na Udinese. O brasileiro não fez uma boa partida. Nenhum atleta da Inter jogou bem. Mas durante o tempo em que ficou em campo, ?batalhou? bastante em busca da vitória, que além de dar o sonhado título à Inter, agora há 13 anos na fila, iria coroar todo o seu esforço para se recuperar das contusões no joelho e musculares que o atrapalharam nos últimos anos. Não foi possível. A Inter esteve à frente por duas vezes. Depois, sucumbiu. ?Perdemos a cabeça, principalmente no segundo tempo?, disse o desolado técnico da Inter, o argentino Héctor Cuper. Ronaldo chorou após ser substituído pelo africano Kallon, aos 33 minutos da etapa final. Naquela altura, a Inter já perdia por 4 a 2. O atacante deixou o campo, sentou-se no banco de reservas, levou as mãos ao rosto e chorou copiosamente. ?Tenho a desilusão como companheira?, foi tudo o que disse. Ele participou das últimas partidas da Inter no campeonato, em que marcou 7 gols apesar de quase não ter jogado. A Inter começou bem o jogo contra a Lazio, empurrada pela maior parte dos 70 mil torcedores que foram ao Olímpico. Fez 1 a 0 aos 12 minutos, com Vieri, sofreu o empate aos 19 (Poborsky marcou), mas teve forças para chegar ao segundo gol aos 24, com Di Biaggio. Depois, o time parou e sofreu o empate aos 45, novo gol de Poborsky. Isso descontrolou os jogadores. Conseqüência: no segundo tempo, o time nada fez e a Lazio chegou à vitória, com gols de Simeone, aos 10, e Inzaghi, aos 29 minutos. Enquanto isso a Juventus fazia 2 a 0 no Udinese, gols de Trezeguet (artilheiro do campeonato com 24 gols, ao lado de Hubner, do Piacenza) e chegava ao seu 26º título. A Juve terminou com 71 pontos, contra 70 da Roma (1 a 0 no Torino) e 69 da Inter, apenas a terceira colocada. ?Estou com pena deles?, disse o goleiro da Juventus, Buffon, sobre os atletas da Inter. ?Perder o título na última rodada deve doer muito.? ?Estou amargurado?, resumiu o presidente da Inter, Massimo Moratti. Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia caíram.