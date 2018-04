Inter perde e técnico perde emprego O técnico Joel Santana não resistiu a mais uma derrota do Internacional por 3 a 1 para o Fluminense e foi demitido ainda nos vestiários do Maracanã. Após a derrota, Joel se reuniu com diretores do Internacional, e antes do pronunciamento oficial, a informação foi repassada aos repórteres pelo assessor de imprensa do clube. O técnico Murici Ramalho é tido como provável substituto.