Inter perde Gargano e Nagatomo até o fim da temporada

Nagatomo sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só deve voltar aos gramados na temporada passada. Gargano, por sua vez, contundiu o coxa esquerda e tem poucas chance de voltar ao time nas rodadas finais do Italiano. Ambos se machucaram durante a derrota para o Cagliari, por 2 a 0, domingo, em Trieste.

Sem muitas pretensões no campeonato, a Inter terá maiores problemas na Copa da Itália. O time fará o jogo da volta contra a Roma, pelas semifinais, na quarta-feira. A equipe de Milão foi derrotada na ida, por 2 a 1.

No Italiano, as chances da Inter são reduzidas. Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o time ocupa o sétimo lugar na tabela e não deve conquistar a vaga na Liga dos Campeões - somente os três primeiros entram na competição europeia.