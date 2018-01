Inter perde invencibilidade e adia comemoração do título Estava tudo preparado para a Inter comemorar seu primeiro título dentro de campo desde 1989. Porém, a equipe, até então invicta dentro do Campeonato Italiano, foi derrotada em casa pela Roma, por 3 a 1, em jogo válido pela 22.ª rodada (que havia sido adiada por causa da violência), para decepção dos torcedores que lotaram o Estádio Giuseppe Meazza. Com o resultado, a Roma foi para 68 pontos na classificação e diminuiu para 13 a diferença para a Inter. Faltam seis rodadas para o termino do campeonato. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O time de Milão pega o Siena, fora, enquanto a Roma visita o Atalanta. O jogo foi equilibrado e as duas equipes desperdiçaram várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Pelo lado da Inter, a grande decepção ficou com o atacante Zlatan Ibrahimovic, que abusou das jogadas individuais e deixou de dar bons passes para seus companheiros dentro da área, principalmente Adriano. A Roma abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo com Simone Perrotta, que livre dentro da área aproveito passe de Chivu. O empate da Inter só saiu aos seis minutos do segundo tempo. Adriano foi derrubado por Doni e o árbitro Matteo Trefoloni di Siena marcou pênalti. Materazzi bateu e marcou. Animado pelo gol, a Inter contou com o apoio da torcida para pressionar o adversário. Porém, a equipe levou o castigo no final da partida. Aos 42 minutos, Totti cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Júlio César. Desesperada, a equipe do técnico Roberto Mancini foi com tudo para tentar o empate, já que o árbitro havia dado cinco minutos de acréscimo. Mas foi a Roma que ampliou, com Cassetti, aos 49 minutos, colocando água no chope dos torcedores. Kaká brilha Em outro duelo, o brasileiro Kaká marcou dois gols e foi o destaque na vitória do Milan sobre o Ascoli, fora de casa, por 5 a 2. Ronaldo jogou, mas não balançou a rede. Com o resultado, a equipe foi para 53 pontos, permanecendo na quarta posição - os quatro primeiros se classificam próxima Liga dos Campeões.