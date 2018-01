Inter perde jogo e técnico em Limeira A Internacional voltou a decepcionar sua torcida ao perder, em casa, no estádio do Limeirão, para o Mogi Mirim, por 3 a 2, neste domingo cedo, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. A derrota custou o emprego do técnico Leandro Campos, que já vinha sendo muito criticado pela torcida e não mantinha bom relacionamento com os jogadores. Adilson Baptista, ex-Mogi, e Pardal, do Bragantino, são nomes cotados no clube. A Internacional continua com sete pontos no Paulistão, enquanto o Mogi Mirim chegou aos oito pontos, na segunda vitória consecutiva do técnico Carlos Rossi que substituiu a Adilson Baptista. O primeiro tempo foi equilibrado, mas Denis abriu o placar para o Mogi aos 37 minutos, com Brenner empatando em cima da hora, aos 45 minutos. Logo no começo do segundo tempo, Brenner virou o jogo para a Inter logo no primeiro minuto, mas Denis empatou no minuto seguinte. A vitória foi definida aos 29 minutos com Alexandre Salles. A Inter ainda terminou o jogo com 10 jogadores por causa das expulsões Lúcio e Freitas. O Mogi ainda perdeu a chance de marcar o quarto gol aos 45 minutos, quando o goleiro Ede rvan defendeu um pênalti cobrado por Denis. A oitava rodada do Paulistão será completada à tarde com dois jogos: Botafogo x Juventus e Rio Branco x Ituano.