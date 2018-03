Inter perde no Beira-Rio, mas se classifica O Internacional perdeu para o Juventude por 2 a 1, neste domingo, no Beira-Rio. Mesmo assim está classificado para disputar a semifinal do Campeonato Gaúcho porque tinha vencido o primeiro jogo, no domingo passado, por 3 a 2. No próximo domingo, o Internacional decide o Grupo 1 contra o Grêmio. Quem ganhar terá direito ao mando de campo nas semifinais, em junho, contra o segundo colocado do Grupo 2, que está na oitava de suas 26 rodadas. Quem perder joga fora de casa contra o primeiro colocado do Grupo 2. Precisando vencer por dois gols de diferença, o Juventude partiu para o ataque e deixou espaços na defesa. O Internacional soube aproveitar e aos 13 minutos, num contra-ataque, Nilmar lançou Wellington, que cruzou para Oséas fazer 1 a 0, de cabeça. Tudo parecia fácil para o bicampeão gaúcho, que até os 27 minutos perderia outras quatro boas chances de ampliar, desperdiçadas por Alexandre Lopes, Nilmar, Cleiton Xavier e Oséas. Acuado, o técnico José Luiz Plein decidiu tirar o lateral Ronildo para colocar o atacante Geufer. O Juventude passou a dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Clemer salvou o Internacional duas vezes, em conclusões de Geufer. O Juventude manteve o ritmo no segundo tempo e empatou o jogo aos cinco minutos. A jogada foi de Geufer, que passou a bola para o zagueiro Índio, transformado em atacante, fazer 1 a 1. Aos 17 minutos, Zé Rodolpho lançou Michel, que bateu em curva e venceu Clemer, fazendo 2 a 1. Na outra semifinal do Grupo 1, no sábado, o Grêmio ganhou do Glória por 2 a 1, com gols de Luciano Ratinho e Tiago Prado. João Pedro descontou.