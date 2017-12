Inter pode ficar sem o ataque titular O Internacional poderá enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela Copa do Brasil, com um ataque reserva. Já é certo que o time gaúcho não contará com o centroavante Nilmar, contundido, e é possível que fique sem o outro atacante titular, Oséas, que sente dores musculares. O técnico Lori Sandri já confirmou Rafael Sobis no lugar de Nilmar e vai esperar por Oséas até a hora do jogo. Se ele não puder jogar, é provável que o meia Élder Granja seja deslocado para o ataque e o volante Fernando Miguel entre no meio-de-campo. O Inter precisa vencer o jogo ou empatar por pelo menos 2 a 2 para avançar para as quartas-de-final da competição. Se ficar no 1 a 1, mesmo placar do primeiro jogo, disputado no Beira-Rio, levará a decisão para os pênaltis.