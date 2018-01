Inter pode ganhar vaga à final nesta 6ª O Internacional pode conquistar uma vaga à final do campeonato gaúcho nesta sexta-feira, na penúltima rodada da segunda fase da competição. Para isso, precisa vencer o Veranópolis, na casa do adversário, e torcer para o Glória não ganhar do Juventude em Caxias do Sul. Há apenas três dias, na terça-feira, o time de Muricy Ramalho estava ameaçado de eliminação se perdesse para o Glória, em Vacaria. Bastou a vitória por 3 a 2 para inverter tudo. Agora o Internacional lidera o grupo 5, com nove pontos, dois à frente do Glória, que tem sete pontos. O Juventude, com quatro pontos, e o Veranópolis, com três pontos, têm chances remotas. Dependem de vitórias e de combinações improváveis de resultados. Na Chave 4 a definição ficará mesmo para o domingo. Mas um dos jogos desta sexta-feira, entre Grêmio e 15 de Novembro, é decisivo. Os dois times estão na liderança, com oito pontos cada, e quem vencer irá à ultima rodada, quando o 15 de Novembro enfrenta o Brasil e o Grêmio encara o Caxias, com a vantagem de poder empatar para se classificar. Na outra partida desta sexta-feira, o Brasil de Pelotas, já eliminado, com apenas um ponto, joga contra o Caxias, terceiro colocado, com quatro pontos, que ainda sonha com a vaga, apesar de depender de resultados paralelos favoráveis tanto nesta quanto na última rodada.