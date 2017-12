Inter pode perder Daniel Carvalho e Nilmar Apesar dos esforços para manter a base do elenco desta temporada, o Internacional pode perder os dois jogadores que mais se destacaram no Campeonato Brasileiro: Daniel Carvalho e Nilmar. O primeiro tem oferta de um clube espanhol. O segundo pode ir para o CSKA, que está disposto a pagar R$ 18 milhões de multa ao clube gaúcho para levar o jogador para a Rússia. O problema para a saída de Nilmar é a exigência salarial, que não foi aceita pelo CSKA. O negócio depende agora de novas conversas entre o empresário do jogador e o clube russo.