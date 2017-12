?Inter pode ser campeã sem Ronaldo? A Inter pode ser campeã com ou sem Ronaldo. A avaliação foi feita nesta quarta-feira pelo técnico argentino da equipe milanesa, Héctor Cúper, e reproduzida na página oficial do clube italiano na internet (www.inter.it). Ao ser indagado sobre se não seria melhor neste momento, os jogadores esquecerem Ronaldo, Cúper foi taxativo. ?Não. A equipe tem de pensar no ?scudetto? e em todos os seus compromissos. Se Ronaldo está recuperado, melhor para nós. Mas a equipe tem confiança em sí mesmo. Com ou sem Ronaldo, a Inter pode conquistar o título?, disse ele. O argentino garante não achar estranho o fato de Ronaldo ser convocado para a seleção antes mesmo de jogar pela Inter. ?Não tem nada de estranho nisso. Se eu fosse o treinador, certamente iria querer que ele jogasse. Eu, no entanto, sigo com os meus planos?, disse ele. Nesta quinta-feira, a Inter enfrenta o Valencia, pela Copa da UEFA.