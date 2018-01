Inter pode ter Adriano já no domingo Adriano pode ser a surpresa da Internazionale na partida com o Modena, domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeiro do returno da temporada de 2003-04. O centroavante brasileiro deixou o Parma na quarta-feira e já deve participar do treino desta sexta em Appiano Gentile, sede da concentração da equipe. O técnico Alberto Zaccheroni admite a possibilidade de recorrer ao goleador brasileiro, que no dia 12 de fevereiro completa 22 anos. A Inter classificou-se para a semifinal da Copa Itália, mas vai mal no Campeonato Italiano: com 31 pontos ? 11 a menos do que a líder Roma ? está em 4º lugar.