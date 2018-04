Inter pode ter novidades na defesa contra o Santos

Além disso, o zagueiro Índio, recuperado de fraturas no nariz, e o volante Magrão, que estava com cálculo renal, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico Tite, que definirá a participação dos dois jogadores na partida contra o Santos até terça-feira.

Outra novidade na Vila Belmiro pode ser o zagueiro Fabiano Eller, recém-contratado pelo Internacional. O defensor intensificou os trabalhos físicos nos últimos dias para ter condições de enfrentar o seu ex-clube na quarta-feira, mas ainda não teve sua estreia definida.