Inter põe Adriano em repouso por 7 dias O atacante Adriano realizou na manhã desta segunda-feira uma ressonância magnética que comprovou o estiramento do ligamento do joelho direito, sofrido durante a partida de domingo contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. E os médicos da Inter de Milão já anunciaram que o brasileiro ficará ao menos 1 semana em repouso absoluto, antes de começar o tratamento. Com isso, o técnico Carlos Alberto Parreira deve cortá-lo ainda hoje da seleção que joga nos dia 27 e 30, pelas Eliminatórias. Os médicos da Inter não informaram quanto tempo Adriano precisará para se recuperar, pois só irão avaliar isso na semana que vem, quando serão feitos novos exames depois desse período de repouso. Mas essa situação já impossibilita sua presença na seleção. Falta apenas a CBF confirmar oficialmente o corte e Parreira chamar um substituto para enfrentar o Peru, dia 27, em Goiânia, e o Uruguai, dia 30, em Montevidéu. Na Inter, a preocupação é recuperar Adriano para o clássico com o Milan, no dia 5 de abril, que vale pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa.