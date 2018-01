Inter precisa do empate contra Rosario O Internacional recebe o Rosario Central nesta quinta-feira, às 21h45, no Beira-Rio, em Porto Alegre, precisando apenas de um empate para chegar às quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Afinal, no jogo de ida, na Argentina, o time gaúcho venceu por 1 a 0. Apesar da preocupação com o desgaste físico dos jogadores, o técnico Muricy Ramalho deve escalar a equipe principal. Mesmo porque, o presidente do Inter, Fernando Carvalho, deu a ordem para usar todos os titulares na Sul-Americana - segundo ele, o elenco tem condições de disputar a competição ao mesmo tempo que o Brasileirão. Mas Muricy está preocupado com possíveis desfalques no Brasileirão, campeonato que lidera com 51 pontos. ?Estamos tentando ir com o melhor em todos os jogos, mas em cada um deles estamos perdendo jogadores importantes?, lembrou o treinador. O atacante Fernandão segue fora do time. O jogador sofreu uma pancada no tornozelo direito há duas semanas e ainda não se recuperou. O escolhido para fazer dupla com Rafael Sóbis deve ser Gustavo. Wilson e Ricardinho, ambos contundidos, também não jogam. Já o zagueiro Vinícius e o meia Jorge Wagner se recuperaram de lesões e estão à disposição do treinador. O colombiano Rentería e o meia Márcio Mossoró, que estão jogando como titulares no Campeonato Brasileiro, não estão inscritos na Sul-Americana. E, por isso, são desfalques nesta quinta-feira. Apesar do empate ser um bom resultado, Muricy quer o Inter jogando no ataque. ?Todo time argentino sabe jogar bem fora de casa e temos de ter bastante cuidado?, disse o treinador. ?Vamos jogar para vencer, sem pensar na vantagem.? O Rosario Central, que não vem bem no Torneio Apertura ? está em 14º lugar, com 10 pontos ?, procurou durante os treinamentos da semana melhorar o sistema defensivo. Rivarola se recuperou de contusão e foi confirmado como titular. No meio-campo, Papa entra no lugar de Mauro Monges e será o encarregado de puxar os contra-ataques do time argentino. Assim, a única dúvida do técnico Ariel Cuffaro Russo fica no setor ofensivo, entre Vitti e Ruben.