Inter precisa ganhar do Newcastle A Inter tem nesta terça-feira um jogo decisivo em Milão pela Liga dos Campeões. Se ganhar do Newcastle, garantirá vaga nas quartas-de-final. Se perder, ficará dois pontos atrás do time inglês e precisará de uma combinação de resultados na última rodada para se classificar ? o Barcelona já assegurou uma das vagas do grupo. O técnico Héctor Cúper não poderá escalar o atacante uruguaio Álvaro Recoba, que cumprirá o segundo dos três jogos de suspensão que pegou pela expulsão no jogo contra o Barcelona. Por isso, formar o setor ofensivo é a maior preocupação do treinador argentino da Inter. Além da ausência de Recoba, ele ainda não pode escalar Crespo, que se recupera de contusão, assim como Kallon, e não terá o centroavante Batistuta, que não pode jogar porque já atuou pela Roma na Liga dos Campeões. Por isso, Cúper escalará Vieri isolado no ataque. ?Tenho por hábito avaliar a condição de cada jogador e coloco em campo aquele que estiver melhor. Mas desta vez eu tenho muito o que pensar?, disse Cúper. ?O Vieri será o ponto de referência, mas a Inter não atacará só com ele, porque ele não pode fazer tudo sozinho..? O treinador também não terá o zagueiro Materazzi, machucado. Em compensação, o zagueiro colombiano Córdoba volta para a zaga. Ele vinha atuando na lateral-esquerda. O Newcastle, do técnico Bobby Robson, aposta nos jogadores Bellamy e Shearer para tentar surpreender a Inter e não ser eliminado da competição. No outro jogo da chave, nesta terça-feira, o classificado Barcelona enfrentará o Bayer Leverkusen, já eliminado. Na última rodada, o time jogará em casa contra o Barcelona ? a Inter pegará o Bayer Leverkusen na Alemanha. Pelo grupo B, também nesta terça-feira, acontecem dois jogos: Ajax (6 pontos) x Valencia (5) e Arsenal (6) x Roma (3).