Inter precisa vencer para seguir vivo O Internacional precisa vencer o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, no estádio Santa Rosa, para subir da quinta para a terceira colocação na grupo 1 da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Se empatar, o time continuará na mesma posição e terá suas chances de passar às semifinais reduzidas. E se perder, será ultrapassado pelo próprio Novo Hamburgo e cairá para a lanterna da chave. No outro jogo da chave, o Veranópolis (quarto colocado, com sete pontos) enfrenta o Farroupilha (segundo colocado, com oito pontos). Na quinta-feira o Glória, que tem 14 pontos, defende a liderança diante do Santa Cruz (terceiro, com oito pontos), na casa do adversário. No grupo 2, nesta quarta-feira, o líder Brasil (13 pontos) será desafiado pelo Guarani, último colocado, com cinco pontos. O Grêmio, terceiro colocado (oito pontos), joga em casa contra o São Gabriel (quinto colocado, com seis pontos). Na outra partida do grupo, o vice-líder Caxias (11 pontos) enfrenta o São José de Cachoeira do Sul (quarto colocado, com sete pontos). A única partida da Chave 3 nesta quarta-feira será Passo Fundo (sexto, com cinco pontos) x Juventude (segundo, com dez pontos). Na quinta-feira jogam São José de Porto Alegre (quarto, com sete pontos) contra 15 de Novembro (líder, com 15 pontos) e Esportivo (terceiro, com sete pontos) contra Ulbra (quinto, com seis pontos).