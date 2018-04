Inter pressiona no 2º tempo, mas fica no empate sem gols com reservas do Cruzeiro

O Internacional pressionou os reservas do Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, mas não conseguiu balançar a rede do adversário e as equipes ficaram no 0 a 0 neste domingo, no estádio Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ TEMPO REAL: Internacional x Cruzeiro

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O time colorado desperdiçou a oportunidade de ir para as primeiras posições e agora aparece em nono lugar, com quatro pontos - o Flamengo é o novo líder com sete. A equipe mineira somou o primeiro ponto na competição e ocupa o 18º lugar.

O Cruzeiro, no entanto, está priorizando a Libertadores. Neste domingo, entrou em campo sem nenhum atleta que começou a partida contra a Universidad de Chile, a goleada por 7 a 0, na última quinta-feira, pela Libertadores. Isso porque o time mineiro tem novo duelo decisivo pela competição continental. Na quarta-feira, visitará o Vasco pela penúltima rodada do Grupo E.

O Internacional, que já foi eliminado da Copa do Brasil, tem como única preocupação na temporada o Campeonato Brasileiro. E no duelo do Beira-Rio, a equipe fez uma boa partida, melhorou no segundo tempo com a estreia de Lucca, mas parou no goleiro Rafael, que fez grandes defesas e segurou o time da casa.

O JOGO

As equipes fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente e com poucas chances de gol. O Internacional tomou a iniciativa e teve a melhor chance aos 15 minutos, quando a zaga do Cruzeiro vacilou. Bruno Silva recuou para Rafael e o árbitro assinalou infração em dois lances dentro da área. D'Alessandro rolou para Fabiano, que chutou com perigo para fora.

Na etapa final, o time colorado foi bastante superior. Pressionou desde o início e melhorou especialmente com a entrada de Lucca, ex-Corinthians, na vaga de Leandro Damião. Logo em seu primeiro lance, o jogador que fazia sua estreia pelo time colorado mandou uma bomba e acertou o travessão de Rafael.

Na sequência, ele dominou na entrada da área e chutou para grande defesa de Rafael. O Cruzeiro se defendia e tentava surpreender no contra-ataque. Em uma das raras arrancadas, Raniel avançou pela esquerda, mas demorou para chutar e foi travado pelo zagueiro. Na sequência, Rafael ainda pegou uma cabeçada à queima-roupa de William Pottker e uma cobrança de falta de Lucca.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 0 X 0 CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson (Nico López), Patrick e D'Alessandro; William Potker e Leandro Damião (Lucca). Técnico: Odair Hellmann.

CRUZEIRO - Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Bruno Silva, Robinho, Mancuello e David (Raniel); Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes - RJ (FIFA)

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Hermes e Ezequiel (Cruzeiro); Leandro Damião (Internacional)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)