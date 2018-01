Inter promete atacar o Comercial De olho na possibilidade de eliminar o primeiro adversário na Copa do Brasil em apenas um jogo, o Internacional vai ao ataque nesta quarta-feira, contra o Comercial, em Campo Grande (MS). Se vencer por diferença de dois gols, o time gaúcho não precisa disputar a segunda partida. O técnico Muricy Ramalho vai escalar Valdir e retirar Thiago Mattos da lateral-direita para fortalecer a defesa e, sobretudo, liberar os meias Cleiton Xavier e Gavillán para se aproximarem dos atacantes Jéfferson Feijão e Daniel Carvalho. Além da mudança de ordem tática, a defesa do Inter será alterada definitivamente pela saída do zagueiro Luiz Alberto, que anunciou a decisão de deixar o clube na segunda-feira, alegando estar passando por problemas particulares. Wilson assumiu a condição de titular.