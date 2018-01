Inter quebra tabu e vence Juventude O Internacional venceu o Juventude por 1 a 0 neste domingo, quebrando um tabu de três anos sem vitórias no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O colorado lidera o grupo 5 do Campeonato Gaúcho, com três pontos, ao lado do São Gabriel, que ganhou do Esportivo por 2 a 1. Muitos torcedores que estavam no estádio Alfredo Jaconi não conseguiram ver o gol de Fabiano Costa para o Internacional e nem os melhores lances do jogo, disputado sob intensa neblina. A visibilidade era tão pequena que a emissora de televisão que transmitiu a partida usou apenas as câmeras que estavam próximas ao campo. Os repórteres de campo descreveram o jogo para as rádios porque os narradores, nas cabines, não conseguiam ver os lances. O grupo 6 do campeonato gaúcho é liderado pelo 15 de Novembro, de Campo Bom, que goleu o Grêmio por 4 a 2 no sábado, e pelo Guarani, de Venâncio Aires, que ganhou do Pelotas por 3 a 1 no domingo.