Inter quer aproveitar má fase do Vasco O Internacional não terá os titulares Gavilán, Wilson, Edu Silva e Nilmar no jogo contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, às 21h490, no Beira-Rio. Apesar das ausências, o time quer aproveitar o mau momento do adversário para ganhar a partida e subir algumas posições na classificação do campeonato brasileiro. Há dez rodadas o clube gaúcho, que chegou a beliscar a liderança, vem caindo na tabela, na sexta colocação, com 27 pontos. O técnico Muricy Ramalho não chega a lamentar os desfalques. Prefere lembrar que já recorreu a improvisações diversas vezes neste ano e os substitutos acabaram jogando bem. Para recompor a defesa, ele vai escalar Pedrinho no lugar de Gavilán, que está na seleção paraguaia; Fernando Cardozo na vaga de Wilson, machucado; e Vinícius como substituto de Edu Silva, suspenso. No ataque, Jéfferson Feijão é o encarregado de fazer os gols enquanto Nilmar estiver na seleção brasileira que vai disputar a Copa Ouro.