Inter quer Atlético-MG irritado O Internacional vai jogar na defesa, reter a bola e tentar deixar o Atlético-MG nervoso para se aproveitar de eventuais erros do adversário no jogo deste sábado, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A estratégia do técnico Muricy Ramalho é explorar a situação vivida pelo time mineiro, 19º colocado, com 34 pontos e ameaçado de cair para o zona de rebaixamento. Ele acredita que o Atlético-MG pode sofrer com a cobrança da torcida se não conseguir fazer um gol no primeiro tempo. O Internacional não tem jogadores contundidos ou suspensos. A única alteração do time gaúcho será feita por opção de Muricy. O centroavante Didi entra no lugar de Danilo. O clube gaúcho é o 14º colocado, com 39 pontos, e pode avançar uma posição se vencer seu jogo e se o Cruzeiro perder para o Paysandu.