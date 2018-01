Inter quer Crespo ao lado de Ronaldo A temporada italiana nem bem terminou e já são fortes os rumores sobre transferências. O clube que mais deve agitar o mercado é a Inter, porque o presidente Massimo Moratti está novamente disposto a investir pesado para montar um time capaz de ganhar o scudetto perseguido desde 1989. O grande alvo do clube é o atacante Hernán Crespo, que deve deixar a Lazio e também é pretendido pelo Real Madrid. O técnico argentino Héctor Cúper sonha com seu compatriota para formar dupla com Ronaldo, deixando o uruguaio Recoba na armação das jogadas. Para financiar a contratação, que deve girar em torno de US$ 40 milhões, a Inter poderá ceder o artilheiro Vieri à Juventus ? clube que ele defendeu na temporada 96/97. O problema é que em Roma são fortes os comentários de que Crespo está muito perto do Real Madrid, onde formaria dupla com Raúl. Moratti também sonha com o zagueiro Alessandro Nesta, da Lazio e da seleção, para tentar arrumar a defesa. Dois jogadores do Valencia também estão nos planos do clube: os meias Vicente e Kily Gonzalez. Cúper também quer o lateral-esquerdo Coco (Barcelona) e o brasileiro Zé Roberto (Bayer Leverkusen). Além de Vieri, a Inter tem outro jogador muito bem cotado no mercado: o atacante brasileiro Adriano, que jogou a segunda metade da temporada emprestado à Fiorentina, interessa aos dois clubes romanos ? Lazio e Roma. Mas Moratti não parece disposto a abir mão do jogador, em quem aposta muito. A Juve sonha com a volta de Vieri para formar um ataque poderoso para lutar pelo título da próxima edição da Copa dos Campeões: Vieri, Trezeguet (artilheiro do Campeonato Italiano com 24 gols) e Del Piero.