Inter quer deslanchar contra o Paraná O Internacional espera deslanchar neste sábado, quando enfrenta o Paraná, no Beira-Rio. O técnico Muricy Ramalho diz que o time enfim adquiriu a regularidade que ele quer e só precisa acertar a pontaria para voltar a colecionar vitórias. A goleada de 4 a 1, aplicada no São Gabriel, quarta-feira, pelo campeonato gaúcho, devolveu a confiança aos atacantes Diego e Nilmar, que marcaram um gol cada um. A meta é continuar neste ritmo. Apesar dos bons desempenhos, o Internacional só conseguiu uma vitória nos seus cinco últimos jogos no campeonato brasileiro e acredita que estaria melhor na classificação - é quarto, com 23 pontos - se os jogadores não tivessem desperdiçado as muitas oportunidades de gol que criaram. Sem o lateral-direito Gavilán e o volante Sangaletti, suspensos, Muricy volta ao esquema 3-5-2 escalando Pedrinho como ala-direito e Vinícius como zagueiro.