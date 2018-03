Inter quer o título italiano em cima do rival Milan

Em um momento de risco para o Milan no Campeonato Italiano, o sérvio Sinisa Mihajlovic, assistente técnico da Inter, colocou ainda mais lenha na fogueira para este domingo em Milão (norte da Itália). O clássico regional entre interistas e milanistas, a somente três rodadas do fim da temporada, poderá consagrar a Inter campeã da Itália e também tirar o Milan da elite do futebol europeu em 2009. "A coisa mais linda, o sonho para nós e sobretudo para a nossa torcida, é vencer o campeonato com esse clássico, com um estádio cheio de torcedores do Milan. Vencendo esse jogo, talvez não deixemos nem que eles se classifiquem para a Champions", afirma Mihajlovic em entrevista ao canal italiano Sky. Segundo o sérvio, que já foi sondado para dirigir a seleção nacional de seu país, a situação é psicologicamente melhor para a Inter. "A gente está mais relaxado, mas não significa que vamos relaxar demais e não jogar como temos feito nos últimos meses. Será um jogo bastante competitivo". "Inzagui é quem mais me dá medo. Kaká e Pato são dois grandes jogadores, mas Inzagui é Inzagui. Ele tem aquela maldade dentro da área, é muito talentoso e, mesmo quando está mal, não erra nunca em partidas decisivas", pondera o assistente técnico do clube. Em primeiro lugar na tabela há semanas, com 81 pontos, a Inter só precisa administrar a situação favorável para se manter na liderança e levantar a taça nacional no fim de maio, quando termina a temporada italiana. Já o Milan (58) brigará ponto a ponto com Sampdoria (56) e Udinese (54) até a última rodada, para tentar passar a quarta colocada Fiorentina (60) e conseguir a classificação para a Liga dos Campeões de 2009.