Inter quer punição para Gustavo Nery O Internacional quer afastar o lateral-esquerdo Gustavo Nery do time do Corinthians com quem jogará domingo, no Pacaembu, em São Paulo, numa espécie de final do Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube gaúcho irá enviar uma denúncia contra o jogador ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, alegando que a conduta dele ao provocar a expulsão de Dimba, do São Caetano, na partida de quarta-feira, é passível de punição. Os advogados do Inter passaram a quinta-feira analisando as fitas do jogo entre São Caetano e Corinthians para montar a argumentação, que será exposta numa comunicação de fato para tomada de providência. "Ele (Gustavo Nery) fez a falta, provocou a reação do adversário, que acabou expulso, e saiu se vangloriando para todo o Brasil com aquela piscadinha", afirmou o presidente do Inter, Fernando Carvalho, referindo-se à imagem que a televisão mostrou depois do lance, na qual o lateral do Corinthians faz um sinal com o olho para seus companheiros dando a entender que havia armado uma situação para provocar o cartão vermelho de Dimba. Gustavo Nery não foi advertido pelo árbitro no lance, mas Fernando Carvalho acredita que o STJD possa puni-lo com base no relatório do jogo e nas imagens da televisão. "Temos exemplos anteriores de clubes, atletas e árbitros que foram punidos por análise de fitas", lembrou o presidente do Inter. Empolgação - Depois de vencer o Brasiliense na quarta-feira, enquanto o Corinthians perdeu para o São Caetano, o Inter ficou apenas 3 pontos atrás do líder do campeonato. Por isso, tem condições de assumir a primeira colocação no confronto direto, domingo, no Pacaembu - precisa vencer por 3 gols de diferença. O clima nesta quinta-feira entre torcedores e jogadores do Inter era de total confiança. "É como se agora começasse um novo campeonato", comentou o zagueiro Edinho. "Sofremos muito para chegar até aqui e agora vamos dar a vida lá em São Paulo porque temos de vencer", avisou o atacante Rafael Sobis. Para o jogo de domingo, o técnico Muricy Ramalho só tem duas dúvidas. O lateral-esquerdo Jorge Wagner sente dores no tornozelo e pode ser substituído por Alex. E no meio-campo, Ricardinho, que não vem jogando bem, pode deixar sua vaga para Márcio Mossoró, autor do gol da vitória sobre o Brasiliense.