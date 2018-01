Inter quer sufocar Criciúma no Beira-Rio O Internacional vai tentar sufocar o Criciúma nesta quinta-feira, às 20h30, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória tem um duplo significado: melhorar a situação do clube gaúcho e complicar a vida do catarinense, adversário direto na disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América. Como sempre fazem em jogos em casa, o técnico Muricy Ramalho vai ousar e deve escalar o time de uma forma ofensiva. Desta vez, ele escala o armador Elder Granja na ala direita e passa o paraguaio Gavilan para o meio-campo. Com isso, reforça o poderio ofensivo do time, sobretudo pelo lado direito do campo. O armador Daniel Carvalho recuperou-se de uma amigdalite e vai jogar. O único cuidado recomendado aos jogadores do Inter é que evitem os cartões amarelos. Cinco deles estão pendurados e poderiam desfalcar o time no clássico Gre-Nal, no próximo domingo. São eles: Clemer, Vinicius, Claiton, Diego e Elder Granja.