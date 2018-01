Inter quer surpreender o Palmeiras De volta à primeira divisão depois de um ano, a Internacional de Limeira se preparou como nunca para esta estréia no Paulistão. O técnico carioca Alexandre Gama, ex-Fluminense, estréia no futebol paulista mas com a preocupação de fazer o time fazer valer o fator campo não só na estréia como também durante todo o Paulistão. "Temos que começar surpreendendo, transformar o Limeirão em nosso caldeirão, para os adversários terem medo de jogar aqui", diz. O técnico está motivado e passou para os atletas a importância de se fazer uma boa estréia: "Sempre é bom enfrentar um time grande. Motiva os jogadores, gera uma grande expectativa. Este jogo vale tanto quanto o último", explicou, fazendo referência ao campeonato de pontos corridos. Gama não quis confirmar a escalação e diz que só fará isso, quando tiver certeza do time que o técnico Estevam Soares vai colocar em campo. "Tenho alguma coisa na minha cabeça, mas só vou definir, quando ver que esquema ele (Estevam) vai utilizar. Conheço a equipe deles do ano passado e os reforços que chegaram também, por ter jogado contra. Vamos esperar", pondera. A Inter trouxe mais quem time inteiro de contratados. E na estréia, a torcida estará atenta ao meia Gil Baiano e ao atacante Izaías, principais contratações. No ataque também estará o ex-palmeirense Rafael Marques. A diretoria ainda não encerrou o ciclo de contratações. Nesta terça-feira, anunciou o meia-atacante Tiago, que é mais um que chega do Fluminense. Além dele e do técnico Alexandre Gama, que trabalhou no Fluminense no Campeonato Brasileiro, o time limeirense havia contratado anteriormente mais dois jogadores das Laranjeiras: o zagueiro Laerte e o volante Marciel. A diretoria da Inter disponibilizou 23.475 ingressos para este jogo inicial. Destes 15.327 ingressos são normais, no valor de R$ 15. Já 8.148 são de "meia-entrada", no valor de R$ 7, para estudantes, aposentados e idosos acima de 65 anos (todos com apresentação de documentos para comprovação). Já o ingresso do setor Torcedor-Família, no valor de R$15, terá 4.140 assentos e só será vendido no dia do jogo com um guichê exclusivo. Na promoção, o titular do ingresso poderá levar gratuitamente a esposa e mais três filhos entre 5 e 12 anos (todos com apresentação de documentos para comprovação). Os adolescentes entre seis e 14 anos deverão estar acompanhados pelos pais e a idade mínima é de cinco anos.