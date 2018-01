Inter quer surpreender Santos na Vila O Internacional quer fazer do jogo com o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, seu momento de afirmação neste ano. Os dirigentes do clube consideram o empate um bom resultado, desde que não seja por 0 a 0. Um dos critérios de desempate na Copa do Brasil é o gol marcado fora de casa. A série de três vitórias consecutivas nos últimos jogos não foi suficiente para apazigüar a torcida, desconfiada do time e do técnico desde os resultados irregulares do início da temporada. No último domingo, Ivo Wortmann foi chamado de "burro" enquanto os jogadores sofriam para furar o bloqueio imposto pelo Tubarão (SC). A vitória veio, por 2 a 0, mas o mal-estar ainda persiste. Para enfrentar o Santos, Wortmann terá apenas um desfalque. O zagueiro Chris está machucado e Bernardi assume seu lugar, com grandes chances de ganhar a vaga posteriormente.