Inter quer tirar Ponte Preta do páreo O Internacional faz do jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, uma decisão. O clube gaúcho quer a vitória para afastar um adversário direto na disputa de uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005 e para manter boas chances de conseguir a classificação na última rodada, mesmo que o São Caetano recupere os 24 pontos que perdeu por ter escalado o zagueiro Serginho depois de saber que o jogador tinha problemas cardíacos. O Internacional começou a rodada como nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos. Sem o principal jogador do time, o meia Fernandão, afastado há um mês por contusão, e sem o ala-direito Élder Granja, que sofreu uma lesão muscular na sexta-feira, Muricy vai armar um esquema cauteloso, com três volantes no meio-de-campo, tentando explorar os lançamentos do ala-esquerdo Chiquinho e a rapidez de Rafael Sobis e Diego nos contra-ataques. Se precisar partir para a pressão sobre o adversário, o técnico poderá tirar Marabá e colocar Rodrigo Paulista durante o jogo.