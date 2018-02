Inter quer voltar à Sul-Americana Após ser eliminado pelo Boca Juniors nas semifinais, o Inter quer voltar à Copa Sul-Americana, agora em 2005. É com este objetivo que o time gaúcho enfrenta o Cruzeiro neste domingo à tarde, pela 44 rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, pensando exclusivamente na vitória. Em 12.º lugar com 58 pontos, a vitória é uma obrigação, assim como nos jogos contra a Ponte Preta, em Campinas e Paraná, no Beira-Rio, nas duas últimas rodadas: "Sentimos o gostinho e queremos voltar à Sul-Americana em 2005", comentou o lateral Chiquinho, que acrescentou: "Não podemos bobear, pois qualquer vacilo será fatal". Para passar pelo Cruzeiro, o técnico Muricy Ramalho não poderá contar com três titulares, todos suspensos: Edinho, Wellington e Danilo. Sangaletti e Cleiton Xavier e Marabá, voltam à equipe.