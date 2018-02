Inter reage e arranca empate na A3 Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a Internacional, de Bebedouro, arrancou um surpreendente empate com o Noroeste por 3 a 3. A partida disputada no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, teve o primeiro tempo encerrado com o placar de 3 a 0 para o time de Bauru, mas na segunda etapa a Inter empatou. O Araçatuba lidera o Grupo 1, enquanto o Palmeiras B comanda o Grupo 2. O empate, porém, tirou qualquer chance de classificação da Inter, que está na vice-lanterna do Grupo 1, com nove pontos. Ainda pelo mesmo grupo, Barretos e Sertãozinho não saíram do zero. Já o XV de Jaú derrotou o Jaboticabal por 2 a 1. O líder Araçatuba derrotou o virtual rebaixado Paraguaçuense por 3 a 0. O AEA tem 23 pontos e a Paraguaçuense ainda não pontuou. Pelo Grupo 2, o Palmeiras B permanece na liderança. Neste sábado pela manhã, no Parque Antártica, empatou por 3 a 3 com o Taubaté, chegando aos 18 pontos. Na vice-liderança do grupo está o Rio Claro, que tem 17 pontos e derrotou a Ferroviária por 3 a 2, e m Araquara. O Guaratinguetá, apesar de mais uma derrota, segue na terceira colocação, com 16 pontos. Neste sábado, perdeu para o Independente, de Limeira, por 2 a 1. O XV de Piracicaba derrotou o ECO, vice-lanterna, com dez pontos, por 1 a 0. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 23 pontos; 2) Sertãozinho 22; 3) Noroeste 19; 4) Barretos 16; 5) 6) XV de Jaú e Jaboticabal 15; 7) Internacional 9; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 18; 2) Rio Claro 17; 3) Guaratinguetá e Taubaté 16; 5) Independente e XV de Piracicaba 15; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9.