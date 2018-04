Inter reassume liderança na Itália A Internazionale de Milão reassumiu a liderança do Campeonato Italiano, ao derrotar, neste domingo, em partida válida pela 19ª rodada, o Parma, por 2 a 0, em Milão. O time do brasileiro Ronaldo, que, machucado, não atuou, foi favorecido pelo empate (1 a 1) da Roma frente à Udinese. A Inter soma 41 pontos, um a mais do que a Roma. Sensini, contra, e Vieri - que alcança os 13 gols na temporada e divide a artilharia do campeonato com Trezeguet, da Juventus, e Hubner, do Piacenza -, marcaram na vitória da Internazionale. Di Michele anotou para a Udinese e Batistuta para os romanos. A rodada também foi boa para a Juventus, que derrotou o Atalanta, em Turim, por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Trezeguet. Outro destaque foi a goleada da Lazio, por 5 a 0, diante do Perugia. A rodada se completa com Fiorentina e Milan, que se enfrentam nesta tarde de domingo. Outros resultados: Bologna 3 x 1 Chievo, Lecce 0 x 0 Piacenza, Verona 1 x 0 Venezia e Brescia 1 x 2 Torino (sábado).