Inter recebe Lazio em busca da confirmação da liderança

A Inter de Milão recebe no próximo domingo a Lazio com o objetivo de somar mais três pontos e solidificar sua liderança em uma competição na qual os outros favoritos estão tropeçando pelo caminho. Veja também: Classificação e jogos da rodada O time de Milão recebe a equipe da capital italiana pela 12.ª rodada na condição de líder indiscutível com 25 pontos conquistados. A equipe de Roma chega a este confronto em um bom momento, principalmente após a vitória sob o Werder Bremen pela última rodada da Liga dos Campeões. No entanto, a Lazio, que está na zona do rebaixamento, não se ilude e sabe que terá pela frente um adversário que conta com um elenco bem melhor que o seu e que ainda não conhece o sabor da derrota. Porém, o time de Roma sempre cresce nas partidas difíceis, o que cria a expectativa de um jogo ao menos interessante. Já no sábado o Palermo enfrenta o Napoli, enquanto a Sampdoria mede forças com o Empoli. Nestas duas partidas a previsão é de vitória dos mandantes, especialmente a primeira, que envolve duas equipes empatadas em número de pontos. No domingo, o Atalanta recebe um combalido Milan. Curiosamente, o time de Bérgamo é o sexto colocado, enquanto a equipe de Kaká aparece na nona posição com apenas 14 pontos. A expectativa fica por conta do retorno do atacante brasileiro Ronaldo, que já ficou no banco na partida da última terça contra o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. Segundo as previsões, o Milan deve alcançar o triunfo, mas o modesto Atalanta ainda está invicto em casa pelo Italiano, pois apresenta um futebol de luta e garra. Já a Fiorentina, que pulou para a vice-liderança na última rodada, tentará vencer a Udinese em casa para, quem sabe, desbancar a líder Inter. Algo similar pode acontecer com a Roma, que ocupa a terceira posição com apenas três pontos a menos que o time de Milão. O desafio do time da capital italiana é bater o Cagliari na noite de domingo. Por outro lado, a quarta colocada Juventus não deve ter maiores dificuldades para bater um Parma que ocupa a zona intermédia. Pela luta contra o rebaixamento, o confronto entre Siena e Livorno é muito importante, assim como o que envolve o lanterna Reggina e o Genoa. A rodada será completada pelo jogo entre Torino e Catânia.