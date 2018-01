Inter recebe multa e punição da Uefa A Uefa condenou a Internazionale pelos incidentes ocorridos no clássico contra o Milan, na última terça-feira, em Milão, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, os torcedores da Inter atiraram sinalizadores no gramado - um deles, inclusive, atingiu o goleiro adversário, o brasileiro Dida - e causaram a interrupção do jogo aos 27 minutos do segundo tempo. Como punição, a Inter jogará suas próximas 4 partidas em torneios europeus com as portas de seu estádio fechadas, sem a presença de público. A pena, na verdade, é de 6 jogos, mas dois deles só serão cumpridos se houver algum novo incidente com os torcedores nos próximos três anos. Além disso, a Uefa multou a Inter em 300 mil francos suíços, cerca de US$ 250 mil. E determinou o Milan como o vencedor do confronto, ratificando sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões - enfrentará o PSV Eindhoven. Quando a partida foi parada por causa da torcida da Inter, o Milan ganhava por 1 a 0, sendo que já tinha vencido o primeiro jogo do confronto por 2 a 0. Para a Uefa, o resultado agregado do duelo foi oficialmente 5 a 0 para o time dos brasileiros Cafu, Dida e Kaká.