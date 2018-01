Inter recebe Venezia sem Ronaldo A Internazionale recebe o Venezia, neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, ainda sem Ronaldo, seu maior astro. O atacante brasileiro em tese recuperou-se da segunda operação no joelho direito, treina com regularidade, mas não está nos planos de Héctor Cúper. O treinador argentino insiste em afirmar que não há pressa na utilização do "Fenômeno", afastado das atividades normais há 17 meses. O mais provável é que seja aproveitado na partida com o Brasov, quinta-feira, em Trieste, pela Copa da Uefa. O retorno de Ronaldo transformou-se em novela. O atleta se mostra ansioso para disputar "jogos de verdade", pois até agora teve pequenas aparições em amistosos. O presidente do clube, o milionário Massimo Moratti, reforça a pretensão do craque. Mas Cúper, com apoio de médicos e preparadores físicos da Inter, joga água na fervura. "Não podemos acelerar o processo", avisa. "Ronaldo voltará quando tivermos certeza de que não há risco." A Inter tem 4 pontos em duas rodadas, enquanto o Venezia amarga a lanterna, com duas derrotas, nenhum gol a favor e cinco contra. Situação semelhante à de Fiorentina e Atalanta, que se enfrentam no Estádio Artemio Franchi, em Florença, também em busca do primeiro ponto. A Roma tenta desencantar, na visita ao Piacenza. A campeã italiana empatou nas duas apresentações anteriores e na terça-feira perdeu para o Real Madrid por 2 a 1, no Olímpico, na abertura da fase principal da Copa dos Campeões. O técnico Fabio Capello volta a ser centro de atenções, pois o jornal inglês The Mirror afirmou que, em julho de 2002, assume o comando do Manchester United, no lugar do escocês Alex Fergusson. A 3.ª rodada terá ainda Lazio x Torino, Verona x Perugia, Bologna x Parma, Brescia x Lecce e Udinese x Milan.