Inter recorre ao seu quarto goleiro O Internacional vai recorrer ao quarto goleiro para enfrentar o Paulista, nesta quinta-feira, no estádio beira-Rio, em Porto Alegre, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O titular Clemer segue o tratamento iniciado há um mês para se recuperar de uma contusão. O primeiro reserva, André, fraturou o braço na decisão do Campeonato Gaúcho, domingo passado, contra o 15 de Novembro. E a outra opção do elenco, Renan, está na seleção brasileira Sub-20. Assim, o titular na importante partida desta quinta-feira, a partir das 16 horas, será Marcelo Boeck, de apenas 20 anos. Ele já passou pela prova de fogo no domingo, quando substituiu André durante 48 minutos da final do Gaúcho e saiu de campo festejando o título. O time gaúcho também não contará com o volante Tinga, com dores musculares, e com o atacante Rafael Sóbis, outro convocado para a seleção Sub-20. Com isso, o técnico Muricy Ramalho vai alterar o posicionamento de Jorge Wagner, que deixará a ala-esquerda para Galego e assumirá a vaga de Tinga. No ataque, Souza, autor dos dois gols que decidiram o Campeonato Gaúcho, começa como titular, formando dupla com Fernandão. O Internacional quer aproveitar o fato de jogar em casa para estabelecer uma sólida vantagem para o segundo jogo, em Jundiaí. Os diretores do clube acreditam que a torcida, ainda feliz com o título regional, vá lotar o Beira-Rio para apoiar o time nesta quinta-feira.