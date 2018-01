Inter recua e decide ir para Inglaterra Muito criticada e pressionada, a Inter de Milão recuou e decidiu fazer a excursão para a Inglaterra na próxima semana. A série de amistosos no país estava programada há muito tempo, mas tinha sido cancelada pelo clube italiano, no sábado, por causa dos recentes atentados terroristas em Londres. Assim que anunciou oficialmente o cancelamento da viagem, no sábado, a direção da Inter recebeu diversas críticas de autoridades inglesas, inclusive do prefeito de Londres, Ken Livingstone. E, pressionada, voltou atrás. ?Confirmo que a equipe viajará para a Inglaterra para cumprir os compromissos firmados com os organizadores ingleses?, diz o comunicado divulgado neste domingo no site oficial da Inter, assinado pelo presidente do clube, Giacinto Facchetti. Mas, antes mesmo de a Inter confirmar a excursão, o ministro dos Esportes da Grã-Bretanha, Richard Caborn, já tinha garantido que o clube italiano iria ao país. ?A Inter queria se assegurar de que tudo está em ordem e de que não haveria nenhum perigo para os membros de sua delegação. E lhe demos toda segurança?, explicou o político inglês. Assim, a Inter de Milão desembarca nesta segunda-feira na Inglaterra e disputa, até o final da semana, amistosos contra as equipes do Leicester, Crystal Palace, Norwich e Portsmouth.